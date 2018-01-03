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إحالة موظف بالبريد للجنايات بتهمة الاختلاس

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 704
إحالة موظف بالبريد للجنايات بتهمة الاختلاس


قررت نيابة الصف، اليوم الأربعاء، إحالة موظف بمكتب بريد "غمازة" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال العملاء، وتزوير محررات رسمية.
 
كشفت التحقيقات التى أجرتها محمد سراج الدين وكيل النائب العام، عن أن المتهم "م.ع"، 35 عام، اختلس نحو 875 ألف جنيه من أموال المودعين بالمكتب، حيث اختلس 54 ألف جنيه من الحساب التوفيرى باسم أحد عملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق مغافلته أثناء استلامه للدفتر لوضع الأرباح قام بعملية صرف للمبلغ، واستخراج إيصالات بالسحب والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنقطع عن عمله عقب تلك الوقائع، وتبين اتهامه فى قضية إدارى مركز شرطة الصف "اختلاس"، وأن المصلحة تكبدت خسائر قدرت بنحو 187 ألف جنيه.

 

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