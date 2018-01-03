الإعدام شنقًا لخمس أشخاص بتهمة قتل صديقهم

قضت جنايات الإسماعيلية، الأربعاء، بإعدام 5 متهمين بتهمة قتل صديقهم وسرقة شقته فى الجناية رقم 11761 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير.

تلقى العميد هشام مروان مأمور مركز ابوصوير بلاغا من "شيرين .م.أ" 42 عاما موظفة بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، مقيمة بمدينة المستقبل دائرة المركز، يفيد بأنها عثرت على شقيقها "عماد.م.أ" مقتولا داخل شقته بمدينة المستقبل، وسرقة محتويات شقته.

تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الجريمة وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة أصدقاء المجنى عليه، وهم المتهم "محمد.م.ر" 20 عاما، مبيض محارة، وشقيقيه "عصام" 26 عاما عامل، و"علاء" 24 عاما، مبيض محارة، والمتهم "حسين.ر.م"19 عاما فلاح، والمتهم "عمرو.ع.ع" 26 عاما، صاحب محل خردة، وجميعهم مقيمين بمدينة المستقبل.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين جميعا، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، واعترف المتهمون بأن المجنى عليه صديقهم، ويترددون على شقته باستمرار، وقرروا سرقة محتويات الشقة، نظرا لأن المجنى عليه يعيش بمفرده بالشقة، لمرورهم بضائقة مالية، حيث سرقوا مفاتيح الشقة وعند فتحها اكتشفوا أن المجنى عليه داخل الشقة، وعندما اعترضهم خنقوه بسلك كهرباء وسرقوا محتويات الشقة وفرو هاربين.

تم التحفظ على المتهمين والمسروقات، وأحالهم المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، إلى محكمة الجنايات التى قررت إحالة أوراق المتهمين الـ5 إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.