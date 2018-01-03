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"الشعبية لتحرير فلسطين": تهديدات "ترامب" وسيلة عدوانية بائسة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 110
"الشعبية لتحرير فلسطين": تهديدات "ترامب" وسيلة عدوانية بائسة

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، واعتبرتها "وسيلة عدوانية بائسة".

وقالت الجبهة، في بيان لها: "تهديدات واشنطن خطوةً إضافية في التعبير عن معاداتها للشعب الفلسطيني، ووسيلةً عدوانية بائسة وواهمة بالاعتقاد على قدرتها في تمرير وفرض شروطها وشروط العدو الصهيوني لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية" .

وأضافت: "حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة، والشعب الفلسطيني الذي يرفض المساعدات المسمومة، قادر على الصمود أمام الحصار الذي يتعرض له، وعلى الدفاع عن قضيته وحقوقه الوطنية بكل ما يملك".

ومساء أمس الثلاثاء، هدّد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، بقطع المساعدات المالية للفلسطينيين، متهما إياهم بأنهم "لم يقدّروا هذه المساعدات"!!

وكتب ترامب في تغريدته: "واشنطن تعطى الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام، هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وزعم أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس "الجزء الأصعب" من جدول أعمال المفاوضات، مهددا الفلسطينيين: "لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون فى المشاركة بمفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم فى المستقبل؟"!!

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