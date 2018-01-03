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إخلاء كافة المراكز الأمنية بغزة تحسبا لقصف صهيوني محتمل

منذ 20 دقيقة
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إخلاء كافة المراكز الأمنية بغزة تحسبا لقصف صهيوني محتمل

طالب قادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء كافة العناصر بإخلاء مقارهم تحسبا لغارات صهيونية محتملة.

يأتي ذلك بعد إعلان الكيان الصهيوني الغاصب عن سقوط سلسلة صواريخ على مغتصبات غلاف قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أن "هناك نوايا إسرائيلية مبيتة لتصعيد العدوان ضد قطاع غزة، وأن التهديدات التي تضج بها وسائل الإعلام ضد حركة الجهاد الإسلامي هي محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان المبيت".

وأفاد جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بأن 3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه الكيان.

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