مقاتلات صهيونية تشن غارات جوية على قطاع غزة

قامت المقاتلات التابعة لجيش الكيان الصهيوني ، فجر اليوم الخميس 4 يناير ، بشن غارات جوية على أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني ، طلب عدم الكشف عن هويته ، إن "الطيران الحربي الصهيوني استهدف أراضي زراعية في مدينة رفح جنوبي القطاع".

وبينما قالت مصادر طبية فلسطينية إن القصف لم يتسبب في وقوع أي إصابات، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن العملية.

وتصاعدت وتيرة قصف الكيان الصهيوني لقطاع غازة مستهدفةٍ مواقع للمقاومة الفلسطينية في القطاع ، منذ إندلاع المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني .