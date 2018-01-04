انتحار موظف بمدينة طما في سوهاج بسبب ضائقة مالية

في ظل الوضع الاقتصادي المزري للبلاد بسبب القرارات الكارثية للنظام العسكري مما أثقل كاهل المواطن البسيط ،

أقدم موظف بمجلس مدينة طما شمال محافظة سوهاج على الانتحار باستخدام حبل قام بربطه بمروحة المنزل بغرفة نومه، وذلك لمروره بضائقة مالية.

تلقى مركز شرطة طما، بلاغا من "م خ" 24 سنة حاصل على دبلوم ثانوى صناعى يفيد بوفاة عمه "ع س" 49 سنة موظف بمجلس مدينة طما داخل غرفة بمنزله.



وبسؤال المبلغ قرر بأن المذكور يعانى من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية، وبمناظرة الجثة تبين أنها معلقة بحبل فى مروحة غرفة النوم بالمنزل، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت للمعاينة، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 117 إدارى المركز لسنة 2018 تم الانتهاء من التشريح والدفن.



وتعاني البلاد من الآونة الأخيرة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين عامة الشعب ، وتعاني أيضًا من موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات اقرتها حكومة النظام العسكري، عقب أبرامها اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار جنيه .