مصرع ربة منزل إثر انهيار جزء من منزلها بسوهاج

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لقيت ربة منزل مصرعها ، اليوم الخميس 4 يناير ، إثر انهيار جزء بمنزلها بناحية قرية بنهو دائرة مركز شرطة طهطا.

وتم استخراج الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية.



وتلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بانهيار جزئى بمنزل بدائرة المركز ووجود حالة لوفاة لسيدة.

وبالفحص والمعاينة تبين انهيار جزء من سقف الطابق الثانى "مسقوف بأفلاق النخيل والجريد" بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ملك "فوزية ع ع" 70 سنة ربة منزل.



وأسفر الحادث عن وفاة مالكه المنزل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبسؤال ابن شقيق المتوفاة "أحمد ك ع علي" 35 سنة أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 142 إدارى المركز لسنة 2017.