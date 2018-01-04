سقوط 20 مدنيًا إثر غارات روسية على الغوطة الشرقية



قتل ما لا يقل عن 20 مدنيًا في الغوطة الشرقية ، إثر الغارات الجوية التي نفذتها المقاتلات الجوية التابعة للجيش الروسي على مدن وبلدات الغوطة ، حسبما أفادت مصادر في جهاز الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية.



وأفادت المصادر، أن مقاتلات روسية قصفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً، بينهم أطفال، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وأشارت المصادر إلى وكالة الاناضول ، إلى تواصل عمليات الإنقاذ حيث تقوم فرق الدفاع المدني برفع الأنقاض وانتشال الجرحى والقتلى من تحتها، لافتة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ.



وتتعرض الغوطة الشرقية، منذ ديسمبر الماضي، لقصف عنيف ، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى، وذلك بالتزامن مع حصار مشدد يفرضه النظام على نحو 300 ألف مدني منذ العام 2013.