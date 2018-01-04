مواجهات عنيفة وإصابات خطرة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس 4 يناير، بإصابة 10 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني فلسطيني ، بقيام قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المخيم فجرا، واندلعت مواجهات أدت إلى إصابة الشبان العشرة بالرصاص.

وأكدت وزارة الصحة، أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص الحى، منها إصابتان خطيرتان، إحداها فى الظهر، واستقرت قرب العمود الفقرى، والأخرى فى الفخد، أحدثت له قطعا فى الشرايين، ونزيفا حادا، و3 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ونقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقى العلاج.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب معالى عيسى معالى (34 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.