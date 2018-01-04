مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

قامت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس 4 يناير، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ونقلت وسائل إعلان عن شهود عيان قولهم ، إن مجموعات المستوطنين نفذت جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم.



من جهة أخرى، قضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأسير المقدسي أشرف موسى عطوان السلايمة (25 عاما) بالحبس المنزلي المفتوح، ودفع كفالة مالية بقيمة 30 ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل) ومنعه من التواصل مع الأسرى، كشرطٍ للإفراج عنه.

وجاءت قرارات الاحتلال بعد قضاء السلايمة 25 شهرا بسجونه، علما بأنه من سكان حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.