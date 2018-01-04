Responsive image

-1º

4
يناير

الخميس

26º

4
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • وزير الحرب الصهيوني يعلن عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية
     منذ 4 ساعة
  • هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال السودان
     منذ 4 ساعة
  • النيابة الجزائرية تفتح تحقيق موسع فى وفاة (3) من مواطنيها بأوروبا
     منذ 4 ساعة
  • القبض على (75) مسئول حكومي وأجانب بتهمة الاتجار بالبشر
     منذ 4 ساعة
  • أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية
     منذ 4 ساعة
  • موجة برد شديدة تتسبب فى مصرع (16) شخص بأمريكا
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

11:59 صباحاً


العصر

2:48 مساءاً


المغرب

5:12 مساءاً


العشاء

6:42 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 284
الاحتلال الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

 


قامت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الخميس 4 يناير، باعتقال سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية . 

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة، نابلس، وهم: ربيع عبد الكريم عيسى، نورس فخر الدين حمدان وجلال فهمي حمدان.

فيما اعتقلت شابّين من محافظة جنين، وهما: طاهر فوزي قطيط وأسامة عز الدين نجم، بالإضافة إلى معالي عيسى معالي من بيت لحم، ومحمد مدحت أيوب من الخليل.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني بتاريخ 6 ديسمبر الماضي إلى نحو (750) مواطنًا، بينهم (190) طفلًا، و(15) من النّساء، وثلاثة جرحى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers