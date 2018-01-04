الاحتلال الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية



قامت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الخميس 4 يناير، باعتقال سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية .

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة، نابلس، وهم: ربيع عبد الكريم عيسى، نورس فخر الدين حمدان وجلال فهمي حمدان.

فيما اعتقلت شابّين من محافظة جنين، وهما: طاهر فوزي قطيط وأسامة عز الدين نجم، بالإضافة إلى معالي عيسى معالي من بيت لحم، ومحمد مدحت أيوب من الخليل.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني بتاريخ 6 ديسمبر الماضي إلى نحو (750) مواطنًا، بينهم (190) طفلًا، و(15) من النّساء، وثلاثة جرحى.