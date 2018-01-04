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بالفيديو.."ولاية سيناء" تعدم شخصًا بتهمة تهريب السلاح لـ"كتائب القسام"

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 822
بالفيديو.."ولاية سيناء" تعدم شخصًا بتهمة تهريب السلاح لـ"كتائب القسام"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، مقطع فيديو لـ"تنظيم ولاية سيناء" وهو يعدم شخصًا اتهمه بتهريب السلاح إلى  كتائب القسام في قطاع غزة ، ووصف التنظيم كتائب القسام بـ"المشاركين".

 قال التنظيم عن الشخص الذي نفذ فيه الإعدام إنه "مرتد من قبائل سيناء تعاون مع المشركين من كتائب القسام في تهريب السلاح"

وتناول عدد من نشطاء مواقع التواصل الفيديو المنشور على موقع "المركز الفلسطيني للإعلام، لافتين إلى أن الشخص اللي ظهر في إصدار "داعش سيناء" مهددا حماس هو من رفح الفلسطينية ويدعى "حمزة الزاملي"، ويعمل قاضيا لداعش في العريش ، ويسمي نفسه "أبو كاظم المقدسي".

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