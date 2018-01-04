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حبس عقيد شرطة بتهمة الاتجار في الهروين بالمقطم

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 34
حبس عقيد شرطة بتهمة الاتجار في الهروين بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس عقيد شرطة بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات معه، لحيازته نصف كيلو من مادة الهيروين المخدرة بالمقطم. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يشغل منصب قائد حرس محكمة شمال القاهرة سابقا، وخرج  إلى المعاش العام الماضي. 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابط شرطة بالمعاش بمنطقة المقطم وبحوزته نصف كيلو هيرويين. 

جاء ذلك عقب ورود معلومات، تفيد قيام "ر. ت" عقيد شرطة بالمعاش، بترويج المخدرات في منطقة المقطم ،وتم عمل كمين للمتهم أثناء توجهه بسيارته لنقل المواد المخدرة، وبإيقافه وتفتيش سيارته عثر على نصف كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه. 

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