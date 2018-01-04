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توقف حركة السير بطريق بنها - المنصورة نتيجة انقلاب سيارة

منذ حوالى ساعة
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توقف حركة السير بطريق بنها - المنصورة نتيجة انقلاب سيارة

توقفت حركة السيارات على طريق "بنها- المنصورة" السريع، اتجاه كفر شكر، نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل؛ وقد أدى ذلك  إلى حدوث شلل مروري في الطريق.

في السياق ذاته تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بطريق بنها- المنصورة اتجاه مدينة كفر شكر وتوقف حركة السيارات.

وبعد انتقل الجهات المختصة إلى مكان الحادث، تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى لانقلابها.

وقد جارى نقل السيارة بمعدات المرور وتم تيسير حركة سير السيارات مرة أخرى وإنهاء الشلل المروري.

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