الصهاينة يصدرون حكما بالسجن 4 سنوات على أم فلسطينية مصابة

أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس، حكما بالسجن مدة أربعة سنوات بحق الأسيرة المصابة جيهان محمد حشيمة (37 عاما).

وكانت محاكم الاحتلال قد عقدت 10 جلسات للنظر في ملف الأسيرة المصابة "حشيمة"، والتي أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في ديسمبر 2016 قرب حاجز قلنديا، بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

والأسيرة جيهان حشيمة أم لثلاثة أطفال، من قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، أصيبت بثلاث رصاصات في ساقها اليسرى.

ومكثت الأسيرة حشيمة في مستشفى "شعاري تسيدك" العبرية مدة شهر عقب إصابتها واعتقالها، ثم أخضعت لعملية جراحية في قدمها إلى مشفى "سجن الرملة"، وكانت لا تستطع السير لشهور جراء الإصابة، واعتمدت على كرسي متحرك طوال تلك الفترة.