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للمرة الثالثة محاكم الاحتلال تمدد التحقيق مع الأسير تامر حماد

منذ 8 ساعة
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للمرة الثالثة محاكم الاحتلال تمدد التحقيق مع الأسير تامر حماد

مددت محاكم الاحتلال الصهيوني للمرة الثالثة، اليوم الخميس، التحقيق مع الأسير تامر موسى حماد 24 عاما من بلدة سلواد شرق رام الله.

عائلة حماد قالت في تصريح لها، إن نجلها يخضع في التحقيق بسجون الاحتلال منذ 10 ديسمبر الماضي بين سجني المسكوبية وعسقلان، دون أن يوجه له الاحتلال حتى الآن تهما واضحة؛ إذ أخضعته للتحقيق لعشرة أيام ثم مددته لثمانية أخرى، واليوم مددته للمرة الثالثة لثمانية أيام جديدة.

وأضافت نقلا عن محاميه، أن محكمة الاحتلال اكتفت بتوجيه تهمة فضفاضة له تحت بند "المساس بأمن المنطقة"، مشيرة إلى أن تمديد التحقيق مع نجلها يأتي في ظل رفضه الاعتراف بالتهم الموجهة له.

وأكدت على أنها تشعر بالخوف والقلق الشديد عليه، في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعزله وإخضاعه لتحقيق، وعدم تمكنها من زيارته والاطمئنان على حاله حتى الآن، كذلك محاميه الذي لا يعرف تفاصيل التهم الموجهة إليه وظروف اعتقاله.

 

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