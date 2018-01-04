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القبض على شخصين بالشرقية بتهمة التنقيب عن الآثار

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 209
القبض على شخصين بالشرقية بتهمة التنقيب عن الآثار

 


ألقت شرطة الآثار بمحافظة الشرقية، الخميس، القبض على مقاول وعامل زراعى، مقيمان تل مفتاح مركز أبوحماد، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار، وتم عرض المتهمين على نيابة أبوحماد، للتحقيق معهما، بمعرفة جمال اللبان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم فكرى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وردت معلومات لضباط مباحث السياحة والأثار، عن قيام شخصين بالتنقيب عن الأثار بمنطقة تل مفتاح مركز أبوحماد، فتم إخطار اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والأثار، واللواء مصطفى أنسى، مدير الإدارة العامة، فتوجهت قوة من مباحث السياحة والأثار بمعرفة المقدم محمد رجب، والمقدم محمود النمر، بالتنسيق مع مباحث أبوحماد، برئاسة المقدم جاسر زايد، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، وتم ضبط المتهمين أثناء تنقيبهما عن بئر دفن يرجع للعصر الرومانى.

جاء ذلك ضمن خطة اللواء جمال سلطان، والتى تتضمن فى أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى والمتمثلة فى تأمين المناطق الأثرية، وضبط متاجرى وحائزى الآثار، والقائمين بالحفر خلسة للتنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

 

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