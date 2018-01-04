تدشين حملة شعبية لإجبار الحكام العرب لاتخاذ موقف لنصرة القدس

قام عدد كبير من النشطاء والمهتمين بالقضية الفلسطينية، الخميس، بتدشين حملة جديدة لجمع ملايين التوقيعات لنصرة المسجد الأقصى، والرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقالت الحملة -خلال منشور التعريف بها على الشبكة العنكبوتية- "الكلمات الجوفاء غير كافية لمواجهة هجمة ترامب على شعبنا في المدينة المقدسة، خاصة أن دولنا تملك النفوذ اللازم لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة ترامب. كمواطنين من مختلف أنحاء المنطقة، نحن نطالبكم الدفاع عن القدس وعن كرامتنا من خلال طرد سفراء الولايات المتحدة من بلادنا إلى أن يتراجع ترامب عن قراره".

وأشارت إلى اجتماع وزراء ٦ دول عربية لمناقشة قضية القدس، موضحة أنها ستقوم بتسليم هذه التوقيعات من اجل حملة طرد السفراء الذين أعلنوا نقل سفارتهم للقدس الشريف.

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك ردة فعل قوية، خاصة أنه منذ أن أعلن ترامب أن "القدس عاصمة إسرائيل" وحتى الآن لم تتجاوز ردود أفعال قادتنا حدود الإدانات الجوفاء والاجتماعات المؤجلة التي لا يعول عليها.

وأكدت أنهم قادرون على فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير من أجل إجبار ترامب على التراجع عن قراره المشين هذا، في الوقت الذي يعتمد ترامب على قياداتنا من أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة في المنطقة، فضلاً عن أهمية دورهم على الصعيد الأمني في محاربة الإرهاب.

وشدد على أنه في حال توقيع عدد كاف منّا الآن على هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى كافة القادة في المنطقة فقد نتمكن من دفعهم نحو استدعاء وطرد سفراء الولايات المتحدة من بلادنا.