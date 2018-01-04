أمن السلطة يعتقل 6 فلسطينيين بينهم 4 محررين على خلفية سياسية

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 6 فلسطينيين، بينهم 4 من الأسرى المحررين، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

ففي طولكرم اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السابق الطالب في جامعة القدس المفتوحة معاذ الحصري.

وأعلن الطالب الحصري إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله السياسي وحرمانه من تقديم الامتحانات الجامعية.

واعتقل جهاز المخابرات في طولكرم الأسير المحرر أحمد الجيوسي، علما بأنه معتقل سياسي سابق.

وفي سلفيت اعتقل جهاز المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السابق عطية عاصي مساء أمس، فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال شقيقه عثمان منذ أكثر من أسبوعين.

وفي ذات المدينة اعتقل جهاز الوقائي الشاب سلامة مرعي من مكان عمله مساء أمس.

وفي نابلس اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السابق لعدة مرات قتيبة عزام، بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.

وفي الخليل قد اعتقلت المخابرات الطالب عبد السلام كميل بعد اقتحامها لسكن طلاب جامعة بوليتكنيك فلسطين الليلة الماضية، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.