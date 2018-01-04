استشهاد فلسطيني دهسه صهاينة جنوب بيت لحم

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الخميس، بعد أن صدمته حافلة صهيونية، قرب بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن رامي عيسى خليل أسعد (38 عاما) من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، استشهد بعد أن صدمته حافلة صهيونية، على الشارع التفافي رقم 60 الواصل ما بين القدس والخليل، وتحديدا قرب بلدة الخضر جنوب المحافظة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض، بأن الشاب توفي على الفور في الموقع، وأنه بعد معاينته تبين أن إصابته المباشرة في الرأس أدت إلى تناثر المخ.