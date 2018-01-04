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تحول ترع الفيوم لمستودع حيوانات نافقة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 261
تحول ترع الفيوم لمستودع حيوانات نافقة

قد عدد كبير من أهالي مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، شكاوي للمسئولين، بسبب تحول ترع الري بالمركز إلي مستودع حيوانات نافقة، وهي ذات الحيوانات التي يتخلص منها الأهالي والمزارعين من الحيوانات النافقة والميتة داخل ترع ومصارف قرية "بركة القبلية" بمركز يوسف الصديق مما يعرض حياتهم للأمراض الفتاكة.

ويقول خالد عرفة، من أهالي القرية: "تحولت مياه الري والمصارف لمستنقع من الحيوانات النافقة والروائح الكريهة التي تنبعث من هذه الجثث ناهيك عن الأمراض الخطيرة والفتاكة التي تصيبنا لأن هذه المياه نقوم برى المحاصيل الزراعية منها".

وأضاف عرفة: "أن من يقومون بذلك تجردوا من مشاعرهم وإنسانيتهم كان بإماكنهم حفر حفرة داخل أراضيهم الزراعية ودفن هذه الحيوانات بدلا من إلقائها في الترع والمصارف التي نشرب منها".

وطالب إبراهيم الشريف، مواطن بقرية بركة القبلية، المسئولين بتشديد العقوبات الرادعة على كل مزارع يتم ضبطه وهو يقوم بإلقاء هذه الحيوانات الميتة حتى يكون عبرة لغيره بدلا من تحول الترع والمصارف لمصدر للأمراض وسط غياب دور المسئولين.

 

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