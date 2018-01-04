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الدقهلية.. السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء

منذ 7 ساعة
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الدقهلية.. السيطرة على حريق هائل بمحول كهرباء


سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على حريق هائل شب فى محول كهرباء "الدوار" بقرية أبو داوود السباخ التابعة لمركز تمى الأمديد بالدقهلية فيما أسفر الحريق عن انقطاع الكهرباء عن معظم القرية.

وتلقت الجهات المعنية اخطارًا يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية ابو داود السباخ التابعه لمركز تمى الأمديد باشتعال النيران بمحول كهرباء "الدوار" الذى يخدم معظم القرية وانقطاع الكهرباء عن القرية.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم دكتور احمد عوض قائد اطفاء الدقهلية لمكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق فيما لم يسفر الحريق عن أى اصابات أو خسائر فى الأرواح فيما انقطع التيار الكهربائى عن معظم القرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق فيما تم إخطار مسئولى الكهرباء بالحادث لسرعة إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائى للقرية.

 

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