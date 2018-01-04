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مصرع طفل وإصابة والدته فى حادث تصادم بدمياط

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 175
مصرع طفل وإصابة والدته فى حادث تصادم بدمياط

توفي طفل وأصيب والدته، إثر حادث تصادم سيارة على طريق كفر سعد الرئيسى بمحافظة دمياط.
 
تم نقل الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر سعد، ونقلت والدته إلى غرفة العمليات بذات المستشفى.
 
تم إخطار مركز شرطة كفر سعد، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.

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