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اختطاف رجل أعمال على يد مسلحون مجهولون بالدقهلية

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 179
اختطاف رجل أعمال على يد مسلحون مجهولون بالدقهلية

 

 

قام مسلحون مجهولون باختطاف صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري بمحافظة الدقهلية، أثناء استقلاله سيارة على طريق "ميت غمر- الزقازيق".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، من ابن رجل الأعمال "أيمن حمدي"، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، يفيد باختطاف والده عقب عودته من زيارة له بمدينة ميت غمر، مستقلا سيارته.

وأكد الابن في بلاغه، أن والده "المختطف" اتصل به، وأخبره بأن سيارة تتبعه بشكل غير طبيعي، وتزامنا مع حديثهما، أكد والده أن السيارة قطعت عليه الطريق، وخرج منها مسلحون، وانقطع الاتصال به تماما، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح أمس وحتى الآن.

وأصدر اللواء أيمن الملاح، تعليماته، بتشكيل فريق بحث من فرع البحث الجنائي بقياده العقيد محمد الخولانى، رئيس فرع البحث، والمقدم تامر رضا، وكيل فرع البحث، ورئيس مباحث مركز ميت غمر المقدم محمد الحسيني؛ لكشف غموض واقعة الاختطاف.

وأكد هانى عبادة، محامى المختطف، أنه تم تفريغ بعض الكاميرات على الطريق، والتي ظهرت خلالها السيارة أثناء سيرها في اتجاه طريق «ميت غمر- الزقازيق»، وجارٍ تفريغ باقي الكاميرات وإجراء التحريات والبحث.

وتحرر بالواقعة، المحضر رقم 162 لسنة 2018 إدراي مركز ميت غمر، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.

 

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