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المنوفية.. إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

منذ 5 ساعة
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المنوفية.. إصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم سيارتين

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بطريق اليافطة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق اليافطه بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة " خ . ر . ا " سائق ومقيم دائرة مركز أشمون، وسيارة نقل قيادة " م. س . ح "  سائق ومقيم دائرة المركز، ووقع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأولى، ما أدى الى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها واصطدامها بالسيارة الثانية.

وأسفر الحادث عن  إصابة 7 أشخاص من مستقلى السيارة الأولى لخدوش وكدمات بسيطة بالجسم، وتم نقلهم الى مستشفى السادات .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

 

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