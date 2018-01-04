غلق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد المتحدث بإسم هيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 5-6 أمتار وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديرى الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة.



وشدد رئيس الهيئة، على منع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

