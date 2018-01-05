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قنا.. عربة كارو تحطم واجهة قطار "الأقصر - الإسكندرية"

منذ 4 ساعة
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قنا.. عربة كارو تحطم واجهة قطار "الأقصر - الإسكندرية"

قالت هيئة السكك الحديدية، أن عربة كارو أجبرت قطارا على تغيير الجرار، لاستكمال رحلته، وذلك بعد اقتحام العربة شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، بالقرب من محطة الشيخ عامر، الواقعة بين قنا والأقصر.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أن عدم التزام سائق العربة "الكارو" بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن المخصصة للعبور، تصادف سير القطار رقم 935 مكيف "الأقصر - الإسكندرية" فاصطدم بالعربة "الكارو"، مما تسبب في كسر الشبكة الأمامية للجرار و"جزرة الهواء"، وتم استبدال الجرار بجرار آخر، واستكمل القطار رحلته دون حدوث أى إصابات.

وناشدت الهيئة، خلال بيانها، قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة سير القطارات.

 

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