توقف حركة السير والصيد فى شمال سيناء بسبب الرياح

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تسببت الرياح الرعدية والشديدة بمناطق شمال سيناء، إلي توقف حركة الصيد فى مناطق الصيد البحرية على ساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل، والسير على الطرق السريعة.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن الأمطار يتواصل سقوطها على أنحاء المحافظة المختلفة وزادت حدى سقوطها على ساحل المحافظة، وتم اتخاذ كافة إجراءات رفع الاستعدادات وإلغاء إجازات بعض الحكومية المختصة بالخدمات اليوم الجمعة لمتابعة الموقف عن كثب، ورفع الطوارئ فى المستشفيات.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بعربات كسح المياه للتخلص من برك مياه الأمطار فى شوارع مدينة العريش بمشاركة شركة المياه ومجلس مدينة العريش.

وقال أهالى إن الأمطار تسببت فى تجمع المياه بالشوارع، كما تطايرت بسبب الرياح خنادق المزارع البلاستيكية، وعانت مناطق الشيخ زويد وقرى محيط مدينة العريش والاحياء الجنوبية من انقطاع للكهرباء.