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الموانئ تعلن اغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 4 ساعة
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الموانئ تعلن اغلاق ميناء نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن المتحدث بإسم موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، اغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة السادسة صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى بلغت 32 عقدة جنوبى والضغط 1010 درجة وارتفاع الأمواج ما بين 3 الى 4 امتار وحالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق موانئ السويس والزيتيات، حيث يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، على مديرى الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ و المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والخريطة الجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

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