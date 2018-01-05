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القليوبية.. ضبط (8) أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

منذ 3 ساعة
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القليوبية.. ضبط (8) أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت الجهات المعنية بمحافظة القليوبية، الجمعة، 8 طن و 772كجم من الدواجن ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بأحد المجازر بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن لجنة التفتيش والمتابعة بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة التموين بمركز الخانكة وشرطة التموين، اكتشفت ان المجزر قام بتسييح تلك الكميات من الدواجن المستوردة وأعاد تصنيعها، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها وجد تغير في الخواص الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث مصادرة تلك الكميات وتحرير المحاضر اللازمة لها، لتتولي جهات التحقيق اتخاذ الازم حيال تلك الواقعة.

وشملت المضبوطات 55 برنيكة شيش دواجن، و 15 برنيكة جلود دهون دواجن، و10 شيكارة فيليه بدون أية بيانات، فضلاً عن 48 شيكارة هياكل  دواجن، و184 شيكارة دهون وجلود دواجن.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على أسواق  وثلاجات، ومحلات بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتهما لضبط أية مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وشرطة مباحث التموين والأجهزة المعنية، لفحص اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والتأكد من الالتزام بالذبح في السلخانات واجراء الكشوف الطبية على الحيوانات قبل الذبح وبعده.

وأكد البنا على ضرورة أن  تشمل الحملات محلات الجزارة والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية، والمستشفيات، كذلك الاسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم، فضلاً عن متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته.

 

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