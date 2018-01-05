ارتفاع مصابي حادث البالون بالأقصر إلي (12) شخص

قالت وزارة الصحة، الجمعة، أن سيدة توفت وأصيب 12 آخرين، في حادث سقوط منطاد هوائي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من ساحة الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش نهرى إسعافي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى أحد مستشفيات الإحالة، لافتَا إلى أنهم جميعًا من جنسيات مختلفة.

وذكر مجاهد أن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، وجميع المصابين إصابتهم متوسطة ما بين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد، فيما عدا حالتين إصابتهما خطيرة، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى الأقصر الدولى لتوافر كل الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، والأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وعلى صعيد متصل، قام محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، قد وصلوا إلى مستشفى الأقصر الدولي لمتابعة حالة المصابين.