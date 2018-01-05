اغلاق كافة مناطق الصيد بكفر الشيخ بسبب موجة الطقس السيئ



قررت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار غلق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الثاني علي التوالي نظرا لارتفاع الامواج والرياح العاتية في البحر المتوسط.

وكلف مدير ميناء البرلس البحري برفع درجة الاستعداد لتأمين مئات المراكب الراسية في الميناء.

في سياق متصل ، توقفت حركة الصيد تماما في بحيرة النبراس بسبب الرياح الشديدة والأمواج العاتية ، واضطر الصيادون لسحب مراكبهم إلى الشاطئ وتزويد تأمينها خوفا أن يجرفها التيار إلى البحيرة وتحطمها بفعل الرياح والعواصف.

وتتعرض محافظة كفر الشيخ لعواصف شديدة وأمطار غزيرة وانقطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق .. وأمر المحافظ برفع درجة الاستعداد في كافة المرافق لمواجهة سوء الأحوال الجوية.