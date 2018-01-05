(28) ألف مستوطن صهيوني اقتحموا المسجد الأقصي المبارك خلال عام 2017

قال تقرير صادر عن مركز الحوارني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المسجد الأقصى المبارك تعرض خلال العام 2017 لهجمة تهويدية غير مسبوقة، من خلال محاولة سلطات الاحتلال فرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد من خلال وضع بوابات الكترونية على مداخله والتى افشلها المقدسيون من خلال الامتناع عن الصلاة داخل المسجد والاعتصام بالآلاف على أبوابه حتى تم إزالتها فيما بعد.

ووثق المركز فى تقريره السنوى "حصاد"، حول الانتهاكات الإسرائيلية فى المدينة المقدسة خلال عام 2017، افتتاح كنيس يهودى أسفل أساسات مصلى قبة الصخره المشرفة بعد اثنى عشر عاما من الحفر والتنقيب، وتكثف اقتحامات المسجد الأقصى، حيث سجل اقتحام نحو 28 ألفا من المستوطنين والطلاب المتدينين ورجال المخابرات خلال العام المنصرم فى ظل الاحتفالات بالأعياد اليهودية.

وأضاف التقرير، "كما أبعدت شرطة الاحتلال عن المسجد الاقصى والبلدة القديمة نحو 170 فلسطينيا لفترات زمنية متفاوتة ودفع غرامات مالية، وسمح لليهود المتدينين ذوى اللباس الأسود باقتحام المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الصعود إلى صحن قبة الصخرة لأول مرة منذ عام 1967، وسمح أيضا لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد منع استمر عام ونصف، وفى سابقه خطيرة اقتحم المسجد الأقصى عضو الكنيست المتطرف "يهودا جليك" برفقة نجله، وذلك للاحتفال بعقد قرانه، فيما قام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية برفع العلم الاسرائيلى فى باحات الاقصى.

وتابع "لقد دعت منظمة "طلاب من أجل المعبد" إلى إقامة حفلات البلوغ داخل المسجد الأقصى وليس فى ساحة البراق، وطلبت شرطة الاحتلال من محكمة الصلح اغلاق مبنى للجنة التراث فى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى بشكل نهائى".

وعن الشهداء والمعتقلين، قال التقرير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قامت بقتل 12 مواطنًا مقدسيا من بينهم سيدة، وذلك إما بمواجهات مع قوات الاحتلال أو إعدامهم على الحواجز الشرطية داخل المدينة المحتلة، وتصاعدت المواجهات داخل المدينة العام المنصرم، نتيجة قيام سلطات الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى فيما عرف "بمعركة البوابات"، بالإضافة إلى اعلان الادارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لما يسمى "بدولة إسرائيل".

وأضاف أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017، باعتقال 2436 فلسطينيًا، ثلثهم من الأطفال، ومعظمهم كانوا تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات مالية وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الاعتقال المنزلى".

وقال التقرير، "هدمت جرافات الاحتلال 199 بيتاً ومنشأة للمواطنين المقدسيين خلال العام 2017، منها (95) بيتاَ و(104) منشأة، وشملت عمليات الهدم معظم أحياء وبلدات المدينة المقدسة، وأدت الى تشريد نحو (76) أسرة من ضمنها (250) طفل، فيما بلغت عمليات الهدم الذاتى (18) بيتا و(12) منشأة قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباَ لدفع غرامات مالية باهظه، وهدمت روضة للأطفال فى تجمع جبل البابا فى بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها".

وأضاف "كما وزعت سلطات الاحتلال نحو (495) اخطاراَ بالهدم لبيوت ومنشأت المقدسيين، من بينها أخطارات بالاخلاء الفورى للتجمعات البدوية فى جبل البابا والخان الأحمر، بالإضافة إلى أخطار لهدم ستة عمارات سكنية فى بلدة كفر عقب، ويأتى ذلك فى سياق التضييق على السكان الفلسطينيين بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين".

وحول المشاريع التهويدية، قال التقرير، لقد واصلت سلطات الاحتلال سياستها الممنهجة لتهويد المدينة المقدسة خلال العام 2017 لتغيير طابعها العربى الاسلامى والمسيحى، وتزوير الرواية التاريخية، حيث افتتحت سلطات الاحتلال أنفاقاً استيطانية تربط بين مدينة القدس المحتلة و"تل أبيب" وتم افتتاح نفق فى المنطقة الجنوبية للمسجد الاقصى على مسافة (200) متر من باب المغاربة، بالإضافة الى بدء تنفيذ مشروع ربط حائط البراق بالقطار القادم من تل ابيب من خلال حفر نفق بعمق 50م ويصل طوله الى 2كم، وبناء قطار هوائى يصل حائط البراق بجبل الزيتون، ونشرت شركة "موريا" تصورا لمشروع فى منطقة التلة الفرنسية تشمل شبكة انفاق بطول 4.5 كم منها انفاق ذات مسارين باتجاه معاليه ادوميم.

وأبرز التقرير أيضا المصادقة على مشروع "التل الأخضر" للقطار الخفيف والذى سيربط بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، وقامت سلطات الاحتلال بافتتاح طريق رقم (21) الذى يربط مستوطنات رمات شلومو وبسغات زئيف وعطاروت، وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ المقطع الأمريكى من شارع الطوق والذى يمر من أراضى جبل المكبر ويصادر 1200 دونم (الدونم يعادل كيلو متر مربع ) من اراضى المواطنين، وشرعت سلطات الاحتلال فى توسيع شارع رقم (45) الذى يربط المنطقة الصناعية عطروت بمستوطنة "كوخاف يعقوب" تمهيدا لإقامة نفق يسهل تحرك المستوطنين من شارع رقم (443) الذى يربط تل أبيب بالقدس باتجاه مستوطنات شرق رام الله والأغوار، بالإضافة إلى البدء بتوسيع معبر قلنديا، وانجزت بلدية الاحتلال تركيب (منطاد ركاب) إسرائيلى فى سماء المدينة ويطلق عليه اسم "عين القدس".

وعن أسرلة التعليم، ذكر التقرير، أن الاحتلال فرض عطلة الربيع على مدارس مدينة القدس فى إطار محاربة المنهاج الفلسطينى، وأضربت المدارس العربية فى القدس رداَ على فرض قرارات بلدية الاحتلال على المدارس العربية.

وتابع "كما تمت المصادقة على خطة خماسية طرحتها الحكومة الاسرائيلية تتضمن بناء غرف صفية جديدة فى شرقى القدس بغية زيادة عدد صفوف الأول الأساسى (الابتدائي) التى تعمل وفقاً للمنهج الاسرائيلى وزيادة نسبة الحاصلين على شهادة "البجروت" الاسرائيلية، حيث سيتم تخصيص حوافز مالية أكبر للمدارس فى شرقى القدس التى ستعمل وفقا للمنهاج الإسرائيلى، فيما قامت بلدية الاحتلال باغلاق مدرسة النخبه فى بلدة صور باهر بحجة أن منهاجها يعادى دولة الاحتلال".

وعن استهداف حيى سلوان والشيخ جراح بالقدس، أكد التقرير، تواصل عمليات المصادرة والتهويد للعقارات فى أحياء سلوان والشيخ جراح خلال العام 2017، ففى بلدة سلوان افتتح كنيس يهودى داخل عقار تمت السيطرة عليه عام 2015، وافتتحت السلطات الاسرائيلية ما يسمى بمطاهر الهيكل "المغطس" على أرض القصور الأموية، وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتانياهو" إقامة مركز تاريخى يهودى فى سلوان تحت اسم مركز "كيدم" الذى سيعرض فيه اثار وتاريخ ما يسمى "بمدينة داوود"، فيما أبطل أهالى سلوان مشروع استيطانى لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" فى حى بطن الهوا.

ووثق التقرير، سيطرة مستوطنين على منزل بالقرب من واد الربابة ببلدة سلوان، بالإضافة إلى السيطرة على مخزنين آخرين، وقام المستوطنون بانزال غرف جاهزه داخل قطعة ارض مسربه "لجمعية العاد" الاستيطانية بحى وادى حلوه، وعرضت "دائرة اراضى اسرائيل"، جزءاَ من عقار فى بلدة سلوان للمزاد المغلق بين ورثته الشرعيين من عائلة صيام والمستوطنين فى حى وادى حلوه، كما قام المستوطنون ببناء مخزن فى نفس الحي، فيما اصدرت بلدية الاحتلال قراراً بمصادرة قطعة أرض تقع قرب المقبرة اليهودية مساحتها (1300م) لبناء مركز لزوار المقبرة، بالإضافة الى قرار آخر يمنع مواطن من استعمال ارضه لمدة ثلاث سنوات فى منطقة وادى الربابة.

وأضاف أن ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" أصدرت قراراَ بالحجز على "حسابات توفير" مجموعة من أفراد عائلة دويك بدل إيجار عن استخدامهم الأرض المقامة عليها منازلهم فى حى بطن الهوى بالبلدة بحجة ملكية جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية لها بقيمة (652) ألف شيكل (الدولار 3.5 شيكل).