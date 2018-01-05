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اغلاق بوغازى دمياط وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 221
اغلاق بوغازى دمياط وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

قررت هيئة الموانئ غلق بوغازي دمياط وتوقف حركة الصيد، وذلك بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب المحافظة منذ فجر الجمعة، وسقوط أمطار غزيرة على مدن دمياط وعزبة البرج ورأس البر ودمياط الجديدة.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى توقف الأسواق عن العمل.. وقامت أجهزة الرقابة والمرور بتشديد الرقابة على كافة الطرق تجنبا لوقوع حوادث على الطرق ومنعا لأعمال التهريب.

وأعلنت الأجهزة الأمنية رفع حالة الطوارىء في جميع المرافق الخدمية فيما قامت سيارات الكسح بشفط المياه من كافة المدن من الشوارع الرئيسية والميادين لتسيير حركة المرور الداخلية.

 

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