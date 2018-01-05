"الطيب": معركتنا بشأن 144 ألف متر حول الأقصى

أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال تعقيبه على تباعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، أن المعركة مع الصهاينة ليست على المسجد الأقصى فقط لكن على المنطقة البالغ مساحتها 144 ألف متر حول المسجد.

وخلال تصريحات صحفية ، قال "الطيب" إن "المسجد الأقصى ليس بقعة صغيرة ولذلك يسمى الحرم القدسي لأن فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة والآبار والأروقة وكل تلك المنطقة البالغ مساحتها 144 تسمى المسجد الأقصى وليس الجامع فقط".

وأشار إلى أن اليهود المتصهينين يحاولون الاستيلاء على الأقصى عبر إبراز أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى واصفا ذلك بـ"المخطط الصهيوني الماكر".



وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أعلن الشهر الماضي اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لليكان الصهيوني ، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أحدث غضب في الشارع العربي والإسلامي ، وتظاهرات غاضبة في معظم دول العالم .