الإفراج عن الفتاة الفلسطينية "نور التميمي"

أفادت وكالة فرانس برس ، اليوم الجمعة 5 يناير، بإطلاق سراح الفتاة نور التميمي "20 عاما" بكفالة ، و التي قامت بصد الجنود الصهاينه من دخول منزلها مع قريبتها عهد التميمي "16 عاما"فى قرية النبي صالح فى الضفة الغربية.

وقال ناجى التميمى "أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم، بعد ان قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)".

وأوضح أن عائلة التميمى وقعت أيضا على كفالة أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل (حوالي ثلاثة آلاف دولار) ستدفع فى حال لم تمثل نور التميمى أمام القضاء لمحاكمتها،موضحًا أن من شروط الإفراج "أن تتوجه نور كل يوم الى أقرب مركز شرطة إسرائيلية وتوقع على وجودها فى المنطقة".

وقال ناجي، وهو فى طريقه مع ابنته الى مركز شرطة اسرائيلى غرب رام الله فى الضفة الغربية، "أطلق سراح نور، لكنها ستعود الى المحكمة".