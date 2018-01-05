رومانيا تنفي صحة الأخبار حول نقل سفارتها إلى القدس

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ، أن لن ينقل سفارة بلاده إلى القدس ، مشيرًا إلى أنه عرض موقف بلاده عبر اتصال هاتفي أجراه معه رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بشأن نقل السفارة.

واعلن الرئيس الروماني أن "وضع القدس يمثل موضوعا أساسيا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين" ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت قد أعلنت وزيرة خارجية الكيان الصهيوني "تسيبي هوتوفلي"، أن الكيان الصهيوني على اتصال بـ"عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها الى القدس، وأكدت عدة تقارير محلية، أن رومانيا بين الدول التي يمكن أن تنقل سفارتها الى القدس.