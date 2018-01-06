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إعادة فتح طريق "القاهرة - الإسكندرية" عقب توقفه لفترة بسبب حادث سير

منذ 6 ساعة
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إعادة فتح طريق "القاهرة - الإسكندرية" عقب توقفه لفترة بسبب حادث سير


أعلنت الهيئة العامة للمرور، السبت، إعادة فتح طريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، بعد توقفها لمدة ساعة وذلك بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالطوب عند فتحة سنديون دائرة مركز قليوب.

كانت الجهات المعنية قد تلقت اخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الزراعى السريع؛ وعلى الفور انتقل العميد نبيل العادلى وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم "أ.ح.د 457" بمقطورة رقم "س. أ. ج 949" قيادة السائق عبد النبى على محمود، انفجر الإطار الخلفى لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأدى إلى انقلابها دون خسائر فى الأرواح. وتم الدفع بونش المرور لرفع السيارة والمقطورة من على الطريق وتم إعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

 

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