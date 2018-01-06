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الأمطار تُغرق شوارع رأس البر

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 165
الأمطار تُغرق شوارع رأس البر

تسببت الأمطار الغزيرة فى إغراق شوارع رأس البر، وذلك حسب معلومات نشرتها صفحات على مواقع التواصل موالية للنظام.

وقالت الصفحات ساخرة: "منظومة النظافة الدمياطية في مواجهة مياه الأمطار وكيف أن البلد بتغرق في شبر ميه.. هي دي المنظومة.. مع الاحترام والتقدير الكامل للعمال والموظفين لأنهم بيعملوا تحت ظروف قاسية".

وبعد غرق المدينة قال مواطنون: إن الفساد أغرق دمياط ومدنها الساحلية في "شبر ميه".

وعرض نشطاء فيديو للمدينة وهي غارقة وتتعطل فيها حركة السير بعدما جاءها الموج من كل مكان، وسخّر العاملون جهودهم في تطهير البالوعات المسدودة وسحب المياه من الشوارع التي يسكنها علية القوم بخلاف المناطق الفقيرة التي لم تجد من ينجدها.

 

 

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