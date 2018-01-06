سوهاج.. مصرع عامل سقط ببئر أثناء حراسته



توفي عامل، إصر سقوطه فى بئر خط مياه عميق بعمق حوالي "15" متر، أثناء قيامه بنوبة الحراسة بكوبرى طما العلوى بناحية قرية كوم العرب، وذلك بعد أن زلت قدمه أثناء قضاء حاجته وسقط بالبئر.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوصول عامل إلى مستشفى طما المركزى جثة هامدة.

على الفور، انتقل مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات وصول مصطفي همام محمد إمام 54 سنة عامل بشركة مختار إبراهيم للمقاولات، ويقيم بناحبة الواقات دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى" جثة هامدة ".

بسؤال زميله أحمد مصطفي حسين متولي 40 سنة عامل بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجده والمذكور بعملهما " حراسة موقع الشركة بناحية كوم العرب دائرة المركز " وحال قيام الأخير بقضاء حاجته زلت قدماه وسقط داخل بئر خط مياه عميق بعمق حوالي "15" متر مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بسؤال شقيق المتوفى، 47 سنة أمين شرطة سابق، ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 135 إداري المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.