Responsive image

-7º

6
يناير

السبت

26º

6
يناير

السبت

 خبر عاجل
  • تظاهرات ينيويورك للمطالبة بالإفراج عن عهد التميمي
     منذ 6 ساعة
  • أمريكا تقرر إداراج (3) أشخاص من القاعدة وحركة الشباب على قوائم "الإرهاب"
     منذ 6 ساعة
  • أمن الدولة يعتقل "علاء الأسواني" من مطار القاهرة
     منذ 6 ساعة
  • هيئة الموانئ تعلن فتح 3 مناطق بالسويس وجنوب سيناء
     منذ 6 ساعة
  • شدة الرياح تُغرق باخرة بمنطقة المنيل
     منذ 6 ساعة
  • مقتل (7) أشخاص فى هجوم دموي على كنيسة بنيجريا
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:13 مساءاً


العشاء

6:43 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

سوهاج.. مصرع عامل سقط ببئر أثناء حراسته

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 143
سوهاج.. مصرع عامل سقط ببئر أثناء حراسته


توفي عامل، إصر سقوطه فى بئر خط مياه عميق بعمق حوالي "15" متر، أثناء قيامه بنوبة الحراسة بكوبرى طما العلوى بناحية قرية كوم العرب، وذلك بعد أن زلت قدمه أثناء قضاء حاجته وسقط بالبئر.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوصول عامل إلى مستشفى طما المركزى جثة هامدة.

على الفور، انتقل مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات وصول مصطفي همام محمد إمام 54 سنة عامل بشركة مختار إبراهيم للمقاولات، ويقيم بناحبة الواقات دائرة المركز  إلى مستشفى طما المركزى" جثة هامدة ".

بسؤال زميله أحمد مصطفي حسين متولي 40 سنة عامل بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجده والمذكور بعملهما " حراسة موقع الشركة بناحية كوم العرب دائرة المركز " وحال قيام الأخير بقضاء حاجته زلت قدماه وسقط داخل بئر خط مياه عميق بعمق حوالي "15" متر مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بسؤال شقيق المتوفى، 47 سنة أمين شرطة سابق، ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 135 إداري المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers