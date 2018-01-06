الخميس القادم..إطلاق حملة تغريدات لنصرة للقدس

أطلق منظمي المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،دعوة للمشاركة في حملة إليكترونية تحت عنوان "اليوم القدس الالكتروني" ، للتغريد نصرةً للقضية الفلسطينية والقدس عبر هاشتاج #القدس_توحدنا.

ودعى المؤتمر للمشاركة في "يوم القدس الالكتروني" المقرر يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018 بتمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.



وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي ، أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أحدث غضب عارم في الشارع العربي والإسلامي ،وتظاهرات كبيرة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.