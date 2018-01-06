Responsive image

-1º

6
يناير

السبت

26º

6
يناير

السبت

 خبر عاجل
  • تظاهرات بالسودان احتجاجًا على رفع الأسعار
     منذ 3 ساعة
  • النيابة تُحقق مع (43) شخصًا فى اقتحام قسم شرطة المقطم
     منذ 3 ساعة
  • تجديد حبس (9) أشخاص فى قضية "داعش الواحات"
     منذ 3 ساعة
  • مجموعة مسلحة تقصف ريف دمشق بالصواريخ
     منذ 3 ساعة
  • وفاة محتجز داخل قسم شرطة أسيوط
     منذ 3 ساعة
  • الوطنية تمنع سفر الصحفيين بالجرائد القومية دون إذن مسبق
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:13 مساءاً


العشاء

6:43 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الخميس القادم..إطلاق حملة تغريدات لنصرة للقدس

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 163
الخميس القادم..إطلاق حملة تغريدات لنصرة للقدس

 

أطلق منظمي المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،دعوة للمشاركة في حملة إليكترونية تحت عنوان "اليوم القدس الالكتروني" ، للتغريد نصرةً للقضية الفلسطينية والقدس عبر هاشتاج #القدس_توحدنا.

ودعى  المؤتمر  للمشاركة في "يوم القدس الالكتروني" المقرر يوم الخميس الموافق 11 يناير 2018 بتمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.


وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي ، أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أحدث غضب عارم في الشارع العربي والإسلامي ،وتظاهرات كبيرة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers