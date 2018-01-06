القوى الوطنية الفلسطينية تُدين زيارة البطريرك"ثيوفيلوس" إلى بيت لحم

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية - غزة ، محاولة البطريرك المتأمر "ثيوفيلوس" كما وصفته ، الدخول إلى مدينة بيت لحم لإقامة قداس عيد الفصح المجيد للطوائف الارثوذكسية ليلة الاحد ، ودعت أهالي المدينة بمقاطعة فعاليات استقبال البطريرك المزعوم .

وأشار اللجنة في بيانًا أصدرته اليوم السبت 6 يناير، إلى أن "لا مكان لخائن في بيت لحم" في إشارة للبطريرك ، المتهم ببيع أراضي تتبع ملكية الكنيسة لشركات سمسرة صهيونية ، مطالبةٍ بإزاحة هذا "المجرم" كما وصفه البيان وإستبداله بشخصية مسيحية وطنية آخرى.

وقال اللجنة في البيان ، "تدين القوى الوطنية والإسلامية الوقاحة التى تدفع البطريرك المتامرعلى المسيحية/ ثيوفيلوس للتوجه الى مدينة بيت لحم السلام ونيته إقامة قداس عيد الفصح المجيد للطوائف الارثوذكسية ليلة الاحد وتدعم قرار القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والمحلية فى محافظة بيت لحم بمقاطعة استقبال البطريرك المزعوم وكل الفعاليات التي ينظمها".



وشددت على "أن شعبنا يطالب بازاحة هذا المجرم واسبدالة بشخصية مسيحية وطنية تحفظ الوقف الكنسي .يرفض كل هذه الاجراءات وسيحاسب كل من يقف خلفها أيا كانت مكانته او صفته او ديانته فالارض اغلى ما نملك ولن نفرط فيها وسيحميها بدمائنا وارواحنا".

إلى نص البيان :-



بيان رقم ١١ صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية - قطاع غزة

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

بيت لحم المهد محرمة على البطريرك المزعوم ثيوفيلوس

تدين القوى الوطنية والإسلامية الوقاحة التى تدفع البطريرك المتامرعلى المسيحية/ ثيوفيلوس للتوجه الى مدينة بيت لحم السلام ونيته إقامة قداس عيد الفصح المجيد للطوائف الارثوذكسية ليلة الاحد وتدعم قرار القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والمحلية فى محافظة بيت لحم بمقاطعة استقبال البطريرك المزعوم وكل الفعاليات التي ينظمها

يا أهلنا في مدينة بيت لحم

يا من سطرتم اسمى ايات النضال الوطني على مر التاريخ ورفضتم الذل والهوان وكان لكم بصمتكم في مقارعة الاحتلال واعوانه، فاننا اليوم وبمناسبة اقتراب ذكرى ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى رسولنا افضل الصلاة و السلام نبرق لكم اسمى ايات المحبة والعزة والنصر وكل عام وانتم وشعبنا العربي الفلسطيني بالف خير.

يا أبناء شعبنا الفلسطيني

في ظل الظروف التي نعيش من تهويد وسلب للقدس قدس العروبة والمحبة، وما تشهده من بيع وتسريب وسرقة خيراتنا واراضينا، فاننا نؤكد على ان لا مكان لخائن في مدينة بيت لحم السلام لذا نؤكد على دعوة الجميع الى مقاطعة البطريرك المزعوم وعدم استقباله اوالتعاطي معه في احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم بسبب التصرفات الغير مسؤولة للبطريرك المزعوم بتسريب أراضينا ووقفنا المسيحي لشركات وهمية تابعة للاحتلال

ان شعبنا يخوض انتفاضة شعبية دفاعا عن عروبة القدس عاصمة الشعب الفلسطيني وحماية للمقدسات الاسلامية والمسيحية. ويقدم كل يوم شهداء وجرحى ومعتقلين بينما يقوم البطريرك المزعوم بتسريب أراضى الكنيسة لشركات السمسرة التى تبيعها لليهود وهذا يرتقى الى درجة الخيانة العظمى للمسيحية السمحاء والكنيسة الشرقية على وجه الخصوص و للشعب الفلسطيني وقضيته ومستقبل الأجيال القامة

ان شعبنا يطالب بازاحة هذا المجرم واسبدالة بشخصية مسيحية وطنية تحفظ الوقف الكنسي .يرفض كل هذه الاجراءات وسيحاسب كل من يقف خلفها أيا كانت مكانته او صفته او ديانته فالارض اغلى ما نملك ولن نفرط فيها وسيحميها بدمائنا وارواحنا