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أسوان.. مصرع رجل ونجلته فى حادث تصادم بالطريق الزراعي

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 228
أسوان.. مصرع رجل ونجلته فى حادث تصادم بالطريق الزراعي


توفي رجل ونجلته، عقب وقوع حادث تصادم لسيرة كانت تقلهم بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بعامود إنارة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف موقع الحادث، لنقل الجثامين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتحديد هوية ضحايا الحادث، وإبلاغ اسرتم بالواقعة.

 

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