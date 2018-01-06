أسوان.. مصرع رجل ونجلته فى حادث تصادم بالطريق الزراعي

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توفي رجل ونجلته، عقب وقوع حادث تصادم لسيرة كانت تقلهم بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بعامود إنارة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف موقع الحادث، لنقل الجثامين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتحديد هوية ضحايا الحادث، وإبلاغ اسرتم بالواقعة.