وفاة والد مريض داخل مستشفي حكومي نتيجة تعرضه للضرب



أكد تقرير الطب الشرعي، الخاص بواقعة وفاة والد مريض داخل مستشفي ههيا العام، صدر اليوم، وتبين من التقرير أن الوفاة حدثت نتيجة للحالة المرضية بالقلب ففي هذة الحالة قد يحدث مؤثر خارجي بسيط ممكن أن يحدث الوفاة وكذلك كالأنفعال النفسي أو المجهود الجسماني وصاحب للشجار الذي يصحبه تنبيه للجهاز السمبتاوي " الادرينالين" ويلقي عبئا إضافيا علي طاقة القلب مما يساعد علي حصول نوبة هبوط بالقلب سريعة تؤدي للوفاة الأمر الذي لا يمكن معه إخلاء مسئولية الشجار والتماسك من الاشترك في حدوث الوفاة.

بداية الواقعة بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، بتلقي الجهات المعنية إخطار من نائب مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بلاغا بوفاة مريض داخل مستشفي ههيا العام.