Responsive image

-3º

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • تظاهرات بالسودان احتجاجًا على رفع الأسعار
     منذ 6 ساعة
  • النيابة تُحقق مع (43) شخصًا فى اقتحام قسم شرطة المقطم
     منذ 6 ساعة
  • تجديد حبس (9) أشخاص فى قضية "داعش الواحات"
     منذ 6 ساعة
  • مجموعة مسلحة تقصف ريف دمشق بالصواريخ
     منذ 6 ساعة
  • وفاة محتجز داخل قسم شرطة أسيوط
     منذ 6 ساعة
  • الوطنية تمنع سفر الصحفيين بالجرائد القومية دون إذن مسبق
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

وفاة والد مريض داخل مستشفي حكومي نتيجة تعرضه للضرب

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 447
وفاة والد مريض داخل مستشفي حكومي نتيجة تعرضه للضرب


أكد تقرير الطب الشرعي، الخاص بواقعة وفاة والد مريض داخل مستشفي ههيا العام،  صدر اليوم، وتبين من التقرير أن الوفاة حدثت  نتيجة للحالة المرضية بالقلب ففي هذة الحالة  قد يحدث مؤثر خارجي بسيط  ممكن أن يحدث الوفاة  وكذلك كالأنفعال النفسي  أو المجهود الجسماني وصاحب للشجار الذي  يصحبه  تنبيه للجهاز  السمبتاوي " الادرينالين"  ويلقي  عبئا إضافيا علي طاقة القلب مما يساعد علي حصول  نوبة هبوط  بالقلب سريعة تؤدي للوفاة  الأمر الذي لا يمكن  معه إخلاء مسئولية الشجار  والتماسك من الاشترك في حدوث الوفاة.

بداية الواقعة بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، بتلقي الجهات المعنية إخطار من نائب مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بلاغا بوفاة مريض داخل مستشفي ههيا العام.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers