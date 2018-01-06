إصابة عدد من المواطنين فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

أصيب عدد من المواطنين فى حادث تصادم مروع بين 6 سيارات بكوبري أبيس فى الطريق المؤدي لدائرى الإسكندرية، اليوم السبت.



ووصلت تعزيزات أمنية من إدارة المرور لوجود زحام شديد على الطريق وتكدس الطريق، كما وصلت سيارات اإسعاف لنقل المصابين.