ننشر التفاصيل الكاملة لوفاة محتجز داخل قسم شرطة أسيوط



قام أهالي محافظة أسيوط، بتشييع جثمان الشاب "مؤمن عرابي"، والذي وافته المنية داخل حجز قسم أول أسيوط، على خلفية اتهامه على ذمة قضية مخدرات منذ أسبوع.

وقال أحد أقارب "عرابى" إن حالته الصحية تدهورت مع منع دخول العلاج له داخل القسم، مؤكدًا أنه "مات بالبطيء؛ لأنه كان يعاني الكثير من الأمراض".

البداية كانت عندما تلقى أهله خبر الوفاة، فجر أمس، وسرعان ما ذهبوا إلى القسم، إلا أن الجميع تفاجأ بخبر وفاته ولكن زوجته كانت متوقعة ذلك لامتناع الضباط من دخول العلاج له وعندما ذهبت أكثر من مرة لقي طلبها بالرفض.

وحسب رواية مصطفى محمد، ابن خال المتوفى، فقد أخذه ضابط المباحث من على فراشه منذ أيام ولم يجد معه مخدرات حسب رواية الشرطة لأنه كان مريضًا جدًا وذهب إلى أحد النواب وأخذ مساعدة مالية وكان ينوي أن يشتري بعض البضائع لكي يساعد نفسه وأسرته على الحياة ولكن سرعان ما تمكن ضابط المباحث من إلقاء القبض عليه وتلفيق قضية مخدرات ومنع دخول العلاج له مما تدهورت صحته وتوفى.

وقامت الأسرة بتحرير محضر يحمل رقم 1666 إداري أول واتهمنا المأمور وضابط المباحث وجارٍ التحقيق في النيابة العامة.

كان اللواء جمال شكر تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول العميد عاطف نجيب يفيد بوفاة أحد المتهمين داخل حجز القسم ويدعى "مؤمن جلال محمد عرابي" ـ 37 سنة ـ وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف وتم وضعه في ثلاجة مستشفى أسيوط العام، وجارٍ استدعاء النيابة لمباشرة التحقيق.