Responsive image

-3º

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • تظاهرات بالسودان احتجاجًا على رفع الأسعار
     منذ 6 ساعة
  • النيابة تُحقق مع (43) شخصًا فى اقتحام قسم شرطة المقطم
     منذ 6 ساعة
  • تجديد حبس (9) أشخاص فى قضية "داعش الواحات"
     منذ 6 ساعة
  • مجموعة مسلحة تقصف ريف دمشق بالصواريخ
     منذ 6 ساعة
  • وفاة محتجز داخل قسم شرطة أسيوط
     منذ 6 ساعة
  • الوطنية تمنع سفر الصحفيين بالجرائد القومية دون إذن مسبق
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

الإهمال الطبي يتسبب فى فقدان طفله للبصر والكلام

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 168
الإهمال الطبي يتسبب فى فقدان طفله للبصر والكلام


عرضت نيابة قسم ثان الزقازيق العامة، اليوم السبت، الطفلة "ريتاج" على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، واستدعاء 7 أطباء من مستشفى "الأحرار"، لاستجوابهم في اتهام طبيب مخ وأعصاب بالمستشفى بالنصب على والد الطفلة، وتسببه في فقدانها القدرة على الرؤية أو الكلام.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغا من "كريم السيد"، مقيم بمدينة أبو كبير، يتهم فيه "و. خ"، طبيب مخ وأعصاب بمستشفى "الأحرار"، بالتسبب في فقدان نجلته "ريتاج"، 6 سنوات، قدرتها على الكلام والرؤية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الطبيب المتهم تسبب في حدوث إهمال شديد وسوء الحالة الصحية لنجلته، بعدما تعرضت للسقوط من شرفة بلكونة الطابق الثالث بمنزلهم بأبو كبير، إذ اقترح علاجها بمستشفى خاص مقابل 60 ألف جنيه قيمة العملية.

وأوضح المحضر رقم 7295 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017، أن والد الطفلة استجاب ودفع قيمة العملية، إلا أن نجلته فقدت القدرة على الكلام أو الرؤية فور إفاقتها من العملية.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers