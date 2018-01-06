الإهمال الطبي يتسبب فى فقدان طفله للبصر والكلام



عرضت نيابة قسم ثان الزقازيق العامة، اليوم السبت، الطفلة "ريتاج" على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، واستدعاء 7 أطباء من مستشفى "الأحرار"، لاستجوابهم في اتهام طبيب مخ وأعصاب بالمستشفى بالنصب على والد الطفلة، وتسببه في فقدانها القدرة على الرؤية أو الكلام.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغا من "كريم السيد"، مقيم بمدينة أبو كبير، يتهم فيه "و. خ"، طبيب مخ وأعصاب بمستشفى "الأحرار"، بالتسبب في فقدان نجلته "ريتاج"، 6 سنوات، قدرتها على الكلام والرؤية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الطبيب المتهم تسبب في حدوث إهمال شديد وسوء الحالة الصحية لنجلته، بعدما تعرضت للسقوط من شرفة بلكونة الطابق الثالث بمنزلهم بأبو كبير، إذ اقترح علاجها بمستشفى خاص مقابل 60 ألف جنيه قيمة العملية.

وأوضح المحضر رقم 7295 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017، أن والد الطفلة استجاب ودفع قيمة العملية، إلا أن نجلته فقدت القدرة على الكلام أو الرؤية فور إفاقتها من العملية.