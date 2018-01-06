تفكيك قنبلة بالإسكندرية دون خسائر

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نجح خبراء المفرقعات، اليوم السبت، فى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع بكوبري الإبراهيمية الآن في حضور طاقم من إدارة المفرقعات وحضور مدير الأمن.

وتوقفت حركة المرور بالمنطقة وتم عمل كردون أمني حول المكان.

كان الأهالى بالإسكندرية وتحديدًا بمنطقة الإبراهيمية دائرة سيدى جابر شرق الإسكندرية، قد عثروا على قنبلة، وهرعت الأجهزة الأمنية لمكان القنبلة وتدخلت الأجهزة المعنية من الدفاع المدنى والحريق لتفكيكها.

يذكر أنه يوجد بالمنطقة عدد من الكنائس وأبرزها كنيسة مار جرجس والموجودة على بعد أمتار قليلة من مكان العثور على القنبلة.