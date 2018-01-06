Responsive image

-3º

7
يناير

الأحد

26º

7
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • تظاهرات بالسودان احتجاجًا على رفع الأسعار
     منذ 6 ساعة
  • النيابة تُحقق مع (43) شخصًا فى اقتحام قسم شرطة المقطم
     منذ 6 ساعة
  • تجديد حبس (9) أشخاص فى قضية "داعش الواحات"
     منذ 6 ساعة
  • مجموعة مسلحة تقصف ريف دمشق بالصواريخ
     منذ 6 ساعة
  • وفاة محتجز داخل قسم شرطة أسيوط
     منذ 6 ساعة
  • الوطنية تمنع سفر الصحفيين بالجرائد القومية دون إذن مسبق
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:46 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

2:50 مساءاً


المغرب

5:14 مساءاً


العشاء

6:44 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

تفكيك قنبلة بالإسكندرية دون خسائر

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 150
تفكيك قنبلة بالإسكندرية دون خسائر


نجح خبراء المفرقعات، اليوم السبت، فى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع بكوبري الإبراهيمية الآن في حضور طاقم من إدارة المفرقعات وحضور مدير الأمن.

وتوقفت حركة المرور بالمنطقة وتم عمل كردون أمني حول المكان.

كان الأهالى بالإسكندرية وتحديدًا بمنطقة الإبراهيمية دائرة سيدى جابر شرق الإسكندرية، قد عثروا على قنبلة، وهرعت الأجهزة الأمنية لمكان القنبلة وتدخلت الأجهزة المعنية من الدفاع المدنى والحريق لتفكيكها.

يذكر أنه يوجد بالمنطقة عدد من الكنائس وأبرزها كنيسة مار جرجس والموجودة على بعد أمتار قليلة من مكان العثور على القنبلة.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers