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قنا.. أهالي نجع سمري يقطعون الطريق احتجاجًا على مقتل عامل دا قسم شرطة

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 174
قنا.. أهالي نجع سمري يقطعون الطريق احتجاجًا على مقتل عامل دا قسم شرطة

قام أهالي نجع سمري، بمحافظة قنا، اليوم السبت، بقطع طريق مصر - أسوان الزراعى احتجاجا على ما تردد إلى علمهم بمقتل عامل من ذويهم على يد الشرطة بقرية السمطا بمركز دشنا.

ووضع الأهالى حواجز الخشب وإشعال النيران فى إطارات السيارات بمنتصف الطريق، وأشعلوا النيران بها، وقاموا بمنع مرور السيارات القادمة من مدينة قنا والقرى الجنوبية للقرية وسيارات مدينة دشنا من المرور.

ورفع قاطعو الطريق صورة للقتيل مؤكدين أن الشرطة قتلت محمد عبد التواب وليس عليه أحكام قصائية كما تردد وأنها هي من قامت بقتله أثناء استقلاله سيارة نقل، رافضين استلام جثته من المستشفى.

 

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