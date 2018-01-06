بني سويف.. مقتل أخ على يد شقيقة بسبب الميراث

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قام أخ بإعداد جلسة أمام منزله لتقسيم الميراث في الوقت الذي جمع شقيقه الأكبر مساعد الشرطة بالمعاش أبنائه متوجهين إلى العم بنية التخلص منه وانهالوا عليه بالعصى والشوم حتى سقط قتيلا.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد، مدير مباحث المديرية يفيد بمقتل (سيد. م. أ- 50 سنة)، فلاح ومقيم قرية قمبش التابعة لدائرة المركز ووجود شبهة جنائية في الحادث وأثار ضرب واعتداء.

وكشفت التحريات قيام شقيق المجني عليه (فتحي. م. أ- 64 سنة- مساعد شرطة بالمعاش) وأبنائه بضربه بالعصى والشوم عليه حتى سقط قتيلاً بسبب خلافات بينهم على الميراث أمام منزل الأخير.

وشكل اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية فريقًا بحثيًا بإشرافه ورئاسة العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية وقيادة المقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وانتقلت القوة أمنية من مباحث مركز شرطة ببا وتمكنت من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.